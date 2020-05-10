الكشف عن موعد اجتماع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

2020/05/10 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم الاحد ان الحزب سيعقد اجتماعا قريبا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.وقال ميراني في تصريح ادلى به للصحفيين عقب زيارته لوزارة الصحة في اربيل ان الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان “سيجتمعان قريبا”.وعن فيروس كورونا قال ان الخطوات التي اتخذتها حكومة الاقليم في الحد من تفشي […]

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