سرايا السلام تعلن البراءة من 9 عناصر وتؤكد عدم مسؤوليتها عما يصدر منهم

2020/05/10 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، اصدار عقوبة بحق عدد من عناصره وإعلان البراءة منهم.

وأشارت وثيقة صادرة عن جهاز الامن المركزي بالسرايا، وموجهة الى قيادة فرقة كربلاء، الى اعلان البراءة من تسعة عناصر من سكنة محافظة واسط، وعدم المسؤولية عما يصدر منهم من مخالفات شرعية او قانونية او أخلاقية حسب تعبير الوثيقة، مبينة ان العقوبة جاءت بناء على توصيات قسم التحقيقات المركزي وبعد التحقق والتثبت بشأنهم.

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