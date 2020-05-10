هوك يؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن دول الخليج الحليفة لها

2020/05/10 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المبعوث الأميركي الخاص الى إيران براين هوك، التزام الولايات المتحدة بأمن دول الخليج الحليفة لها.

وقال هوك في تصريح، إن التزام واشنطن بأمن دول الخليج الحليفة لم يتغير اطلاقا، مبينا أن قرار واشنطن سحب بطاريات صواريخ باتريوت وجنود لها من السعودية لا يعني أن إيران لم تعد تشكل تهديدا، لافتا الى أن بلاده أبرمت عددا من صفقات الأسلحة مع السعودية وستستمر في دعم أمنها.

وأشار هوك الى ان الولايات المتحدة تقف مع شركائها في المنطقة وتقوم بكل ما في وسعها لحماية المصالح الأميركية، فالرئيس دونالد ترمب استعاد درعا عسكريا يمكن الاعتماد عليه في الدفاع عن الذات، وأن مسألة تواجد القوات الأميركية يزيد ويقل حسب الظروف، إلا ان المهام ثابتة لا تتغير.

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