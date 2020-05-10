تحديث جديد من تويتر … إعادة تغريد جديدة كليا

2020/05/10 | 13:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إخبارية عالمية عن نية منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم “تويتر” طرح تحديثا جديدا سيقدم تغيير كلي في تقنية “إعادة التغريدة”.وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن “تويتر” ستبدأ خلال الفترة المقبلة في اختبار ميزة تجريبية جديدة، لعرض عداد جديد يعرض عدد إعادة التغريدة التي حصلت عليها مع تعليقات.وستفصل تلك التقنية

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