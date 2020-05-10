وزير العمل يؤكد أهمية التعاون مع الجهات المهتمة بقضايا العمال العراقيين

2020/05/10 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي اهمية التعاون بين الوزارة والجهات المهتمة بقضايا العمال في العراق وتوحيد جهودهم لخدمة الطبقة العمالية والنهوض بواقعها.وقال المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “وزير العمل استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ستار دنبوس وعدداً من اعضاء المكتب التنفيذي الذين قدموا وافر التهاني […]

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