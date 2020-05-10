2020/05/10 | 13:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي ، ان أسواق الاسكان عامرة بأهلها بعد الحظر الشامل المقرر من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا .واضاف على صفحته بفيسبوك : الناس تطالب بالحظر الشامل، أليس الحظر يبدء عند المساء؟! فلماذا عدم الالتزام؟! الم تسجل إصابات في الاسكان والمناطق المحيطة بها؟! حسب ما اشاهده فإن الحظر في الشوارع الرئيسية فقط.أما الأسواق و الملاعب والأندية فعامرة اكثر وفي هذه اللحظات، ناهيك عن التجمعات داخل البيوت والتزاور، نفوسنا تذهب عليكم حسرات وانتم في غفلة لا تعنيكم النصائح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ : أسواق الاسكان عامرة بأهلها بعد الحظر الشامل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ : أسواق الاسكان عامرة بأهلها بعد الحظر الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).