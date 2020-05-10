اجتماع حاسم للاتحاد الوطني لتسمية مرشح وزارة العدل

2020/05/10 | 13:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاحد، عن عزم الاتحاد عقد اجتماع لقيادته عصر اليوم لحسم ملف ترشيح وزير العدل في الحكومة الاتحادية.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “حقيبة وزارة العدل هي من استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني وقد تم ترشيح عبد الرحمن مصطفى لها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكنه لم […]

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