2020/05/10 | 13:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح حكومي لتأخر صرف راتب آيار للمتقاعدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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