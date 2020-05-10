الرئيس الايراني: حريصون على تعزيز وترسيخ علاقاتنا مع العراق

2020/05/10 | 14:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني حرص بلاده على تعزيز وترسيخ علاقاتها مع العراق بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية فإن روحاني أعرب في برقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي بعد نيل حكومته ثقة البرلمان عن الأمل في تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين على كل الصعد وفي إطار مصالح الشعبين وإرساء […]

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