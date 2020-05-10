مصدر أمني ل “العهد نيوز” : إصابة ٣ مدنيين بسقوط قذيفة هاون بالموصل

2020/05/10 | 14:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد أفاد مصدر أمني إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح جراء سقوط قذيفة هاون على منزل جنوب الموصل .وقال المصدر ل “العهد نيوز” ان قذيفة هاون سقطت على منزل في حي الشهداء بناحية القيارة جنوب الموصل ، ما ادى الى اصابة ثلاثة من سكان المنزل بجروح ، نقلوا على اثرها الى المستشفى

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