وزير الدفاع ينفي تصريحاً نسب إليه بشأن المتظاهرين

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الدفاع جمعة عناد تصريحاً نسب إليه بشأن المتظاهرين.

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