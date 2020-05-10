الكاظمي يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.

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