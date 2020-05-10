مجلس نينوى: نواب يعينون وينصبون مدراء بعيدا عن الكفاءة والمهنية

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو مجلس نينوى المنحل حسام العبار اليوم الاحد ، ان المحافظة اصبحت بيد النواب حصرا حيث يقومون بتعيين مدراء دوائر وفق تبعيتهم الحزبية وولائهم وليس على اساس الكفاءة.وقال العبار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحافظ الحالي نجم الجبوري وصل الى قناعة تامة بأن الضغوط من الحزب الديمقراطي الكردستاني ونواب تحالف القوى بخصوص تعيين […]

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