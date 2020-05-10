إيران تعلن استئناف ترانزيت السلع مع اقليم كوردستان

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي يوم الاحد عن استئناف ترانزيت السلع مع اقليم كوردستان العراق.

وقال لطيفي في تصريح صحفي اليوم، إنه بفضل متابعة القنصلية الايرانية في اربيل ، فقد وافقت حكومة اقليم كوردستان على استئناف ترانزيت السلع كالسيارات ومعدّات البناء والحديد والانابيب الصناعية وفق معايير محددة.

واشار الى شروط الترانزيت عبر الاقليم، موضحاً: أن شروط منح الترخيص تتضمن دفع 25 بالمئة من اجمالي سعر سلع الترانزيت وامتلاك وثيقة تحدد المصدر وتحديد الوقت المطلوب في فاتورة الجمارك وخطاب من الممثل لتمرير بضائع الترانزيت (48 ساعة كحد اقصى).

ونوه الى إن وزارة الداخلية والأمن والجمارك في اقليم كوردستان تضطلع بمهمة مراقبة نشاطات الترانزيت، فيما يتم إعادة مبلغ الضمان بعد مغادرة حدود الاقليم وإعادة فاتورة المؤسسة المعنية.

وبحسب لطيفي ، فإن هذا الأمر بات قابلا للتنفيذ منذ 6 ايار/ مايو الجاري.

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