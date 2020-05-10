عضو بالمالية النيابية تعلق على طلب الكاظمي السماح له بالإقتراض الداخلي والخارجي

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، محاسن حمدون، السبت (10 أيار 2020)، موقف اللجنة من طلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز المالي الذي تعاني منه البلاد.

وقالت حمدون في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون موازنة 2019 يحمل فقرة ترفض الاقتراض الخارجي، مع الإبقاء على فقرة الاقتراض الداخلي فقط، كالاقتراض من البنك المركزي، وهيأة التقاعد، ومصرف الرافدين أو الرشيد"، مبينة أن "رئيس الوزراء الجديد قدم طلباً للبرلمان بشأن الموافقة على الاقتراض الخارجي".

وأضافت، أن "اللجنة المالية سوف تدرس طلب الكاظمي قريباً، وستوافق عليه في حال وجدت ضرورة قصوى لذلك"، لافتة إلى أن "العراق بإمكانه الاقتراض من أي دولة يراها مناسبة بسبب الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، وانخفاض أسعار النفط في العالم".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قرر أمس السبت، الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي الذي تعاني منه البلاد.

وقال الكاظمي في كلمة له في ختام انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، "لقد اتخذنا مجموعة قرارات، منها الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية".

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