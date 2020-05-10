بالصور.. العشرات من المتظاهرين يتجمعون قرب جسر الجمهورية وسط بغداد

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

وصل المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الأحد، الى الحاجز الثاني الموجود على جسر الجمهورية بعد انسحاب القوات الأمنية لبداية الجسر.





وأظهرت الصور تجمهر عشرات المتظاهرين على الجسر، وقرب الحاجز الثاني الذي يفصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية المتواجدة على الجسر، في محاولة من المتظاهرين للعبور باتجاه منطقة الخضراء، عقب التصعيد الذي أطلقته بعض منصات التواصل الاجتماعي، ووسط انقسام بين رفض ومؤيد لذلك التصعيد بين المتظاهرين.





وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بأن المتظاهرين في ساحة التحرير وصلوا للحاجز الثاني الموجود على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، في محاولة لعبور الجسر المؤدي الى المنطقة الخضراء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين تقدموا باتجاه الحاجز الثاني على جسر الجمهورية ووصلوا اليه، في محاولة منهم للعبور الى منطقة الخضراء".وأضاف، أن "القوات الأمنية ردت على المتظاهرين المتقدمين باتجاه الحاجز، بالقنابل الصوتية، وتسببت بإصابة نحو 10 متظاهرين بجروح".

وأشار الى أن "القوات الأمنية انسحبت الى بداية الجسر بالقرب من وزارة التخطيط في المنطقة الخضراء، بعد وصول المتظاهرين الى الحاجز الثاني من الجسر".

قبل ذلك، طالب متظاهرون في محافظة واسط تلوا بيانهم خلال انطلاق تظاهرة لهم في المحافظة، بـ ’’اسقاط النظام’’ السياسي في البلاد، فيما أعلنوا ’’سقوط’’ الحكومة المحلية بالمحافظة، ومنع نواب المحافظة من دخولها.

وانطلقت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي، من أجل الخروج بتظاهرة في يوم (10 أيار)، وحشدت فيها الجماهير على الخروج بالتظاهرات، فيما انقسم المتظاهرون بين مؤيد ورافض لتلك الدعوات، خصوصاً أنها تتزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب عن تحالف "سائرون"، أمجد العقابي، الأربعاء (06 أيار 2020)، وصول الكابينة الوزارية الخاصة برئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الى مجلس النواب.

وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، "قائمة وزراء الكاب

بغداد اليوم- بغداد

نفى النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، اليوم الخميس (23 نيسان 2020)، الأنباء التي تحدثت عن عدم حضور التيار في اجتماع الكتل الشيعية يوم أمس، مبيناً أن الكابينة الوزارية في طريقها إلى مجلس النواب.

وقال البخاتي في حديث لـ (بغد

بغداد اليوم- خاص

استبعد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر، الاثنين (20 نيسان 2020)، اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة نهاية العام الحالي.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأحزاب السياسية التي خسرت قواعدها الجماهيري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. العشرات من المتظاهرين يتجمعون قرب جسر الجمهورية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. العشرات من المتظاهرين يتجمعون قرب جسر الجمهورية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).