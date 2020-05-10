وزير الدفاع ينفي التوجيه بفتح المنطقة الخضراء وإدخال المتظاهرين إليها

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى وزير الدفاع، جمعة عناد، الأحد، تصريحاً نُسِبَ إليه بشأن فتح المنطقة الخضراء وإدخال المتظاهرين إ...





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