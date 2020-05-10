أنواء ذي قار: توقعات بإنخفاض درجات الحرارة للايام الثلاث المقبلة  


أنواء ذي قار: توقعات بإنخفاض درجات الحرارة للايام الثلاث المقبلة  
2020/05/10 | 14:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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