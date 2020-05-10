القضاء يفرج عن

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول ناشطون إن الأجهزة الأمنية اعتقلت زهاء 2500 متظاهر منذ أن تفجرت الاحتجاجات في تشرين الأول أكتوبر 2019 - صورة: علي دبدب

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