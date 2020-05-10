العراق يوقف استيراد البنزين مؤقتاً وقد يستثني

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستورد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، نحو ثمانية الى عشرة ملايين لتر من البنزين يومياً - صورة ارشيفية

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