كوردستان تدخل مرحلة الحسم.. وتقترب من

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض معدل الإصابات اليومية بالفيروس المعروف رسمياً باسم كوفيد-19 في إقليم كوردستان بشكل كبير مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية وسط إجراءات وقائية صارمة – صورة: فرانس برس

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