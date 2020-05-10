اشتباكات متجددة بين الجيش السوري وفصائل إسلامية تهدد بانهار اتفاق إدلب

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد (الحل نت) ـ شهدت خطوط التماس في مناطق “سهل الغاب” شمالي غرب #حماة وجنوبي إدلب، قصفاً متبادلاً واشتباكات عنيفة جرت بعد منتصف ليل السبت – الأحد وصباح اليوم، بين جماعات إسلامية من جهة وقوات…

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