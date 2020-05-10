مقتل شاب في مدينة كوباني… ما الأسباب؟

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة #كوباني أمس السبت، جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها شاب بعد تعرضه للاختطاف.ونقل “مركز توثيق الانتهاكات” في شمال #سوريا عن مصدر من عائلة الضحية قوله: إن «4 أشخاص قاموا بخطف أبنهم في حدود…

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