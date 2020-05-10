حرائق تستهدف المحاصيل الزراعية في دير الزور

2020/05/10 | 14:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – اندلعت أمس السبت، 3 حرائق ضربت الأراضي الزراعية وتسببت بإتلاف محاصيل القمح والشعير في مناطق متفرقة من ناحية #أبو_خشب بريف #دير_الزور الغربي.وقالت مصادر محلية لموقع «الحل نت»، إن «الحرائق تسببت باحتراق نحو 120…

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