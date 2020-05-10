إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا

2020/05/10 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية الإسبانية اليوم أدنى حصيلة وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ خلال آخر 24 ساعة، منذ 18 مارس الماضي.وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة 143 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي (مقارنة مع 179 وفاة في اليوم السابق)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 26621 حالة وفاة.وشهد إجمالي عدد […]

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