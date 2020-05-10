مجلس السليمانية: اللامركزية الحل الافضل للازمة الراهنة في كردستان

2020/05/10 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية اكد رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد محمد امين، اليوم الاحد، ان النظام اللامركزية الادارية والمالية في محافظتي السليمانية وحلبجة هو الحل لازمات الاقليم المتكررة.وقال امين في تصريح اورده موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، واطلعت عليه “العهد نيوز” انه “من اجل انعاش المشاريع الخدمية وايصالها بافضل صورة الى المواطنين نحن نؤيد نظام اللامركزية الادارية […]

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