الانبار ابطال مفعول العشرات من العبوات الناسفة بعملية تطهير المناطق الغربية 

2020/05/10 | 14:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الاحد، عن ابطال مفعول العشرات من العبوات الناسفة والاجسام المفخخة بعملية تطهير مناطق الانبار الغربية .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ / المعلومة/ ، ان ” القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت المناطق الواقعة بين قضاءي رواه وعنه غربي الانبار، […]

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