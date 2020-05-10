بالتزامن مع “أحداث واسط” ومحاصرة مقرها.. سرايا السلام توجه بـ”تنفيذ عقوبة” بحق 9 عناصر في المحافظة بشكل مفاجئ!

2020/05/10 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خاطب جهاز الأمن المركزي لسرايا السلام، قيادة فرق كربلاء وتوابعها لتنفيذ عقوبة بحق 9 من عناصره واعلان البراءة منهم في محافظة واسط، وذلك بعد ساعات من تصاعد احداث الاحتجاجات وتعرض مقر السرايا للمحاصرة من قبل المتظاهرين.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، قيام سرايا السلام باعلان البراءة من 9 عناصر استنادا لتوصيات […]

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