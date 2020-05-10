2020/05/10 | 14:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي بشأن اختطاف الشيخ اللامي ومحاولة اغتيال ناشط: وصلت شكاوانا للمحكمة الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 14:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي بشأن اختطاف الشيخ اللامي ومحاولة اغتيال ناشط: وصلت شكاوانا للمحكمة الدولية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي بشأن اختطاف الشيخ اللامي ومحاولة اغتيال ناشط: وصلت شكاوانا للمحكمة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).