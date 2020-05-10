صحة النجف: حالتان فقط تتلقى العلاج من كورونا وصحتهما جيدة

2020/05/10 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..اكدت دائرة صحة النجف الاشرف، الاحد، ان حالتين مصابتين بفيروس كورونا فقط ترقد الآن في المستشفى بعد أن تماثل 299 مصابا للشفاء التام.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحالات التي ترقد في مستشفى الحكيم لتلقي العلاج من فيروس كورونا فقط حالتان من اصل 307 اصابة سجلتها النجف منذ […]

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