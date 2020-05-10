فرنسا تستعد لبدء تخفيف إجراءات العزل تدريجيا الإثنين

2020/05/10 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب فرنسا بدء عملية تخفيف إجراءات العزل تدريجيا، الإثنين، حيث ستحاط بتدابير سلامة مشددة من أجل تجنب موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد مستندة إلى تراجع أعداد الوفيات.وقبل 36 ساعة على بدء تخفيف العزل، سجلت فرنسا أدنى حصيلة يومية للوفيات بالوباء بلغت 80 وفاة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للصحة.وسيتمكن غالبية السكان […]

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