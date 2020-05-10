دراسة جديدة تحذر من اطعمة تزيد من احتمال الإصابة بالزهايمر

2020/05/10 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة فرنسية إلى دور النظام الغذائي في احتمالية الإصابة بالزهايمر (الخرف) للبعض.وبحسب الدراسة، التي قام بها باحثون من جامعة “بورودو” الفرنسية، توصلوا فيها إلى أن العادات الغذائية ونوعية وطبيعة الطعام المتناول قادت إلى عامل خطير في احتمالية الإصابة بالخرف للبعض، في وقت لاحق.ونشرت مجلة “بونته” الألمانية، نتائج بحث طبي أجرى الباحثون فيه دراسة استمرت […]

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