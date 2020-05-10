نجدة بغداد تنتشل جثة غريق مجهول الهوية من نهر دجلة

2020/05/10 | 15:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية نجدة بغداد، الأحد، انتشال جثة غريق مجهول من نهر دجلة.وذكر اعلام المديرية، في بيان، إن "غواصي النجدة النهرية تمكنوا من انتشال جثة غريق مجهول الهوية من داخل نهر دجلة أسفل جسر الدورة من جهة الكرخ".وأضاف، أن "الغريق يبلغ من العمر ١٧ سنة لا توجد عليه اي آثار أو شدة خارجية".

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