أنباء عن تسمية الفريق الركن عبدالغني الأسدي رئيسا لهيئة الحشد الشعبي

2020/05/10 | 15:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول مراقبون للشان العراقي على مواقع التواصل اليوم الاحد انباء عن تكليف الفريق الركن عبد الغني الاسدي برئاسة هيأة الحشد الشعبي.وكان النائب احمد الاسدي، نفى الجمعة الماضي ، الانباء المتداولة عن تولي الاسدي رئاسة الهيئة بدلا من فالح الفياض.وقال الاسدي في تغريدة له على تويتر “تداولت وسائل الاعلام خبر تكليف احد ابطال الانتصار الفريق الركن عبد الغني الاسدي برئاسة هيئة الحشد الشعبي وهو خبر ليس له اساس من الصحة”.

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