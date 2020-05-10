بالوثائق: إحالة عبدالمهدي ووزراء حكومته للتقاعد

2020/05/10 | 15:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد احالت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي ووزارئه إلى التقاعد، وفق الصلاحيات الدستورية.واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق”، احالة عبدالمهدي ووزرائه الـ23 إلى التقاعد، بعد التصويت على الحكومة الجديدة.

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