2020/05/10 | 15:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. إحالة عبدالمهدي ووزراء الحكومة السابقة إلى التقاعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. إحالة عبدالمهدي ووزراء الحكومة السابقة إلى التقاعد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. إحالة عبدالمهدي ووزراء الحكومة السابقة إلى التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).