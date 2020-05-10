2020/05/10 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كدت دائرة صحة الكرخ، الأحد، أن مصابا بفيروس كورونا تسبب بنقل الفيروس لـ18 شخصاً من أقاربه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: مصاب بكورونا تسبب بنقل الفيروس إلى 18 شخصاً من أقاربه في العامرية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: مصاب بكورونا تسبب بنقل الفيروس إلى 18 شخصاً من أقاربه في العامرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).