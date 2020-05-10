2020/05/10 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يواجه كوكب الأرض ارتفاعا “لا يطاق” في درجات الحرارة خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة أميركية، نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط مقتطفات منها، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تحذر: الأرض قد تواجه درجات حرارة “لا تطاق” ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تحذر: الأرض قد تواجه درجات حرارة “لا تطاق” ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).