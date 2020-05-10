النادي الملكي يتجه لتخفيض رواتب نجومه بنسبة 10%

2020/05/10 | 15:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد تفكر في تخفيض رواتب اللاعبين من جديد بنسبة 30% بسبب فيروس كورونا المستجد وتأثيره المالي الكبير على النادي الملكي.وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، ستكون نسبة التخفيض الجديدة في رواتب لاعبي ريال مدريد مستقلة عن الـ10% التي أقرها النادي لهذا الموسم.وذكرت الصحيفة أن النسبة الجديدة ستكون في الموسم المقبل، […]

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