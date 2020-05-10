سنغافورة تسجل 876 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/10 | 15:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 876 شخصا، ليصبح إجمالي الإصابات 23 ألفا و336 حالة.وقالت وزارة الصحة في سنغافورة،في بيان نقلته صحيفة “ستريتس تايمز” السنغافورية، “حتى صباح اليوم، تأكد لدينا بشكل أولي تسجيل 876 حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس […]

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