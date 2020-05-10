2020/05/10 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان (1)لا تسأليهْ …….هو تائهٌ تقتادهُ الأهواءُ نزفٌ يعتريهْكلّ الدعاباتِ التي لحقتْ بهُ كانتْ لديهْأعوامُ من فرحٍ رياءْ ……..ورصيفُ عمركِ وردةٌ تذوي عليهْلا تسأليهْ ………هو ضجةٌ كبرى لقد أيقنتِها وحفرتِ منفى العمرِ مثل خطوطَ كفٍّ في يديهْوصبرتِ منهُ مهانةً داستْ على القلبِ الذي دقاتهُ قد تحتويهْولمحتِ خيطَ محبةٍ كالنارِ تحرق واحةً بظلالها تأوي إليهْ لا تسأليهْ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تسأليه - منصور الريكان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا تسأليه - منصور الريكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).