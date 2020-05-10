في ذكرى تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب - سعيد الوجاني

2020/05/10 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بحلول العاشر من مايو 2020 ، تكون قد مرت سبعة أربعين سنة على تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب .



وإذا كان التأسيس محفوراً في ذاكرة من عاشوا ظروف التأسيس ، فان هذه الظروف تكاد تكون مجهولة بالنسبة للشباب الصحراوي الذي ازداد ونشأ في مخيمات اللاجئين ، بسبب الأيديولوجية والأسطوانة التي غرستها في أدمغتهم الهشة ، الأجهزة المخابراتية الجزائرية من مدنية وعسكرية ، حتى اصبح الحل الراسخ ف ......





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