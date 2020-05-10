الكاظمي : بوفاة الأميرة بديعة تُطوى صفحة مضيئة ومهمة من تاريخ العراق المعاصر

2020/05/10 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاميرة بديعة بنت الملك علي.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر ان بوفاة الأميرة بديعة ابنة الملك عليّ تُطوى صفحة مضيئة ومهمة من تأريخ العراق المعاصر، مبينا ان الراحلة كانت جزءاً من مشهد سياسي واجتماعي مثّل العراق خير تمثيل.

مختتما تغريدته “الصبر والسلوان لأسرتها ومحبيها، وأسأل الله أن يتغمّد روحها بواسع رحمته وغفرانه”.

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