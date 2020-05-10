وزير التخطيط يشدد على أهمية تعزيز فرص النجاح لتجاوز الأزمة

2020/05/10 | 15:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأحد، على العمل كفريق واحد لتعزيز فرص النجاح وتجاوز الأزمة الحالية.

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