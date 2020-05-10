مديرية صحة دهوك تعلن إخلاء المحافظة من فيروس كورونا

2020/05/10 | 15:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك المديرية العامة لصحة محافظة دهوك أعلنت اليوم الأحد الموافق 10-05-2020، شفاء ثلاث حالات أخرى في دهوك والذين كانوا مصابين بفيروس كورونا الجديد COVID-19.أوضحت أيضاً، بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية لهؤلاء الأشخاص، بيَّن أنهم قد تماثلوا للشفاء التام وتم إخراجهم من المستشفى بالسلامة.منذ تفشي فيروس كورونا ووصوله إلى إقليم كردستان …

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