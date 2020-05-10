ظهور ثالث إصابة بكورونا في برايتون الإنجليزي

2020/05/10 | 15:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد بول باربر الرئيس التنفيذي لنادي برايتون ألبيون الإنجليزي، ظهور ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي فريقه.وأصيب لاعبان من برايتون بالعدوى في الشهرين الماضيين، وظهور الحالة الثالثة الآن ربما يكون له تأثير سلبي على خطط استئناف مباريات الدوري المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب مخاوف من العدوى.وقال باربر لشبكة […]

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