2020/05/10 | 15:36 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نداء أمني بفرض حظر التجوال في البصرة بدءا من الساعة الـ4 مساءا بدلا من الـ6 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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