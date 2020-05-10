الكاظمي يوجه بالتنسيق بين التقاعد والاتصالات لاستثمار مكاتب البريد بإيصال رواتب المتقاعدين

2020/05/10 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور هيئة التقاعد ويتفقد بدء عملية صرف رواتب المتقاعدين••••••••••

زار رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي دائرة التقاعد الوطنية، حيث تفقد بدء عملية صرف رواتب المتقاعدين، واطلع على سير العمل هناك والمشكلات التي تعرقل نيل المتقاعدين مستحقاتهم.

وأكد السيد الكاظمي حرص الحكومة الجديدة على رعاية شرائح المجتمع وفي مقدمتها المتقاعدون، مشددا على أهمية العمل من أجل ايجاد الطريق الأسهل أمام المواطن للوصول إلى حقوقه.

والتقى السيد رئيس مجلس الوزراء عددا من المواطنين في دائرة التقاعد ووجه بايجاد آلية تضمن إنجاز سريع لمعاملات المتقاعدين فيما أشرف بنفسه على إكمال جزء منها.

وأكد السيد الكاظمي على أهمية إجراء عملية تنسيق بين مديرية التقاعد ووزارة الاتصالات لإستثمار مكاتب البريد المنتشرة في العراق لأغراض تسهيل ايصال المرتبات للمتقاعدين وتسهيل معاملاتهم.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء10-أيار-2020

يتبع.



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