بالوثائق.. إحالة عبد المهدي ووزراء حكومته إلى التقاعد

2020/05/10 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإحالة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، وززراء حكومته إلى التقاعد.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن الكاظمي تتضمن :"بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدورته الانتخابية الرابعة الثقة للحكومة العراقية وادائها اليمين الدستورية واستنادا غلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، تقرر احالة رئيس الحكومة السابق واعضائها إلى التقاعد".

بغداد اليوم- ديالى

كشف دائرة زراعة ديالى، الأحد (10 ايار 2020)، حصيلة حرائق الحنطة خلال الـ 24 ساعة الماضية، داخل المحافظة.

وقال مدير إعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية

بغداد اليوم-بغداد

قدم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد (10 أيار 2020)، برقيتان لتهنئة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، بمناسبة تمرير حكومته في البرلمان العراقي.





وذكر ا

بغداد اليوم-بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، الأحد، بإطلاق سراح المتظاهرين.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، أنه "انسجاما مع دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتاريخ 9 / 5/ 2020 وجه مجلس القضاء الأعلى المحاكم كافة التي تعرض عليها قضاي

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