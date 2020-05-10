للمرة الثانية.. إدارة دهوك تعلن خلو المحافظة من كورونا بعد شفاء آخر مصاب فيها

2020/05/10 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- دهوك

أعلنت دائرة صحة محافظة دهوك، الأحد، خلو المحافظة من كورونا، للمرة الثانية، بعد شفاء آخر مصاب فيها.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن "المحافظة خالية من الاصابات بفيروس كورونا".

واشارت الى ان هذا جاء "بعد تماثل آخر 3 حالات".

وفي المرة السابقة، عقب إعلان محافظة دهوك خالية من المصابين بكورونا، بيومين، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة (24 نيسان 2020)، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان موجز تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة دهوك في إقليم كردستان سجلت إصابتين جديدتين بفايروس كورونا".

بغداد اليوم- متابعة

اعلن المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، الاحد (10 أيار 2020)، تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جهانبور في تصريح صحفي، إنه "منذ ظهر أمس الس

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الأحد، ان مصابا بفيروس كورونا، نقل العدوى إلى 18 شخصاً من أقاربه بمنطقة العامرية، غربي العاصمة.

وقال الحجامي، عبر شريط مصور نشره على جداريته بموقع فيسبوك، إن "شخصا مصابا بفيروس كور

بغداد اليوم- كردستان

بعد شهرين من العزل المفروض على المواطنين ومنع حركة التنقل بين المحافظات، قررت السلطات في إقليم كردستان تخفيف الإجراءات وفتح الطرق وعودة الحياة بنسبة كبيرة إلى طبيعتها في عموم محافظات الإقليم.

ولليوم الخامس على التوالي

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